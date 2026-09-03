Başkent Millet Bahçesi’nde Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından hükümlü ve tutuklularca üretilen ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışı yapıldı. Programa, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı (AYM) Kadir Özkaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Bakan Gürlek ve AYM Başkanı Özkaya açılış öncesi fuarı gezdi ve sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

'56 BİN 963 HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU YER ALDI'

Bakan Gürlek, ceza infaz sistemine yalnızca cezanın yerine getirildiği bir dönem olarak bakmadıklarını belirtti. Hukuk devletinin görevinin, verilen hükmü eksiksiz infaz etmek kadar, infaz sürecini kişinin yeniden topluma dönüşüne hazırlayacak şekilde değerlendirmek olduğunu söyleyen Gürlek, "Çünkü ceza infaz kurumunda bulunan her insanın bir gün yeniden ailesine, çalışma hayatına ve toplumun içine döneceğini biliyoruz. Dolayısıyla mesele yalnızca kişinin cezasını tamamlaması değildir.

Asıl meselelerden biri de tahliye olduğunda hayatını yeniden kurabilmesine imkan sağlayacak bilgiye, mesleğe, iş tecrübesine ve çalışma disiplinine sahip olabilmesidir. İşyurtları Kurumumuzun temel amacı da budur. Hükümlü ve tutuklularımızın meslek sahibi olmalarını sağlamak, mevcut mesleki becerilerini geliştirmek, üretim süreçlerine katılarak sorumluluk ve iş tecrübesi kazanmalarına imkan vermek, tahliye sonrasında nitelikli bir işe girebilmelerini veya kendi işlerini kurabilmelerini kolaylaştırmak ve toplumsal hayata yeniden uyumlarını desteklemektir.

Bu konuda yapılan araştırmalar, kurumumuzun hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, nitelikli iş gücü edinmeleri ve ekonomik ve sosyal hayata uyum sağlamaları bakımından son derece başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir. Bugün İşyurtları Kurumumuz bünyesinde 378 İşyurdu Müdürlüğü, 200’ü aşkın iş ve meslek kolunda faaliyet göstermektedir.

Çalışma ve işbaşı mesleki eğitim süreçlerine katılım 2024 yılına göre 2025 yılında yaklaşık yüzde 32,6 oranında artmıştır. 31 Ağustos 2026 itibarıyla yıl içerisinde 56 bin 963 hükümlü ve tutuklu bu faaliyetlerde yer almıştır. Bu büyük yapının yürütülmesinde ise 12 bin 635 personelimiz görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

‘25 BİNDEN FAZLA MESLEKİ BELGE DÜZENLENDİ’

Gürlek, 2025 yılı içerisinde ise 77 binden fazla hükümlü ve tutuklunun eğitim süreçlerine katıldığını aktararak, "Ancak burada bizim için rakamlardan daha önemli olan, bu insanların hangi imkanlarla ceza infaz kurumlarından ayrıldığıdır. Bu nedenle mesleki eğitime özel bir önem veriyoruz.

Ceza infaz kurumlarımızdaki Mesleki Eğitim Merkezi sayısını son 6 ay içerisinde 67’den 73’e çıkardık. Ağustos 2026 itibarıyla 1539 hükümlü öğrencimiz bu merkezlerde eğitimlerine devam etmektedir. Bu merkezlerde verilen eğitimlerin sonunda kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgeleri ve meslek lisesi diplomaları verilmektedir. Bugüne kadar bu kapsamda 25 binden fazla mesleki belge düzenlenmiştir.

Ceza infaz kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerini yalnızca mesleki eğitimle sınırlı tutmuyoruz. Manevi rehberlik ve eğitim çalışmaları kapsamında hafızlık eğitimini tamamlayan hükümlülerimizin olması da bu çalışmaların kıymetli sonuçlarından biridir.

Bizim için bunun anlamı açıktır; ceza infaz kurumuna bir mesleği olmadan giren bir insanın, tahliye olduğunda elinde geçerli bir meslek belgesiyle çıkabilmesi; bir işyerinde çalışabilmesi, kendi işini kurabilmesi ve ailesinin geçimine kendi emeğiyle katkı sağlayabilmesi son derece kıymetlidir. Çünkü yeniden suça yönelmeyi önlemenin en etkili yollarından biri de insanın kendisine yeni, meşru ve üretken bir hayat kurabileceği imkanları güçlendirmektir" dedi.

'ÖZEL SEKTÖRLE İŞ BİRLİKLERİ YÜRÜTÜYORUZ'

Gürlek ayrıca, "Bu noktada yalnızca kurumlarımızın kendi imkanlarıyla yetinmiyoruz. Kamu kurumlarımızla ve özel sektörümüzle güçlü mesleki iş birlikleri yürütüyoruz. Temmuz 2026 itibarıyla kamu sektörüyle yapılan 75 ayrı sözleşme, özel sektörle yapılan 99 ayrı sözleşme kapsamında toplam 4 bini aşkın hükümlü ve tutukluya doğrudan çalışma ve mesleki deneyim imkanı sağlanmaktadır.

Bu iş birliklerini son derece önemsiyoruz. Çünkü ceza infaz kurumunda edinilen mesleki tecrübenin gerçek çalışma hayatıyla buluşması, kişinin tahliye sonrasında istihdama katılımını çok daha güçlü hale getirmektedir. Önümüzdeki dönemde kamu kurumlarımızla, meslek kuruluşlarımızla ve özel sektörümüzle bu iş birliklerini daha da geliştirecek; kamu iş yerlerinde eski hükümlü çalıştırılmasına ilişkin kanuni yükümlülüğün etkin uygulanmasının da takipçisi olacağız" diye konuştu.

'YENİ MODELLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Devletin, vatandaşların huzuruna kasteden suçlulara ve organize suç çetelerine karşı mücadeleden taviz vermeyeceğini vurgulayan Gürlek, "'Türkiye Yüzyılı'nı yalnızca ekonomide, teknolojide, savunma sanayisinde veya büyük yatırımlarda daha güçlü bir Türkiye hedefi olarak değerlendirmiyoruz. Bu büyük vizyonun aynı zamanda hukukla, insan onuruyla, güçlü kurumlarla ve toplumsal huzurla tamamlanması gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle 'Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda ceza ve infaz alanında da adaletin yüzyılı kılma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adaletin yüzyılı bizim için yalnızca yargılamaların hızlanması veya adliye hizmetlerinin geliştirilmesi değildir. Hükümlü ve tutukluların eğitim ve meslek edinme imkanlarının artırılması, kurumlarımızın fiziki ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi, personelimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve tahliye sonrasında kişinin yeniden toplumsal hayata katılımının desteklenmesi de bu hedefin ayrılmaz parçalarıdır.

Ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçları yakından takip ediyor, sistemimizi daha iyi hale getirecek adımları değerlendiriyoruz. İşyurtlarında meslek öğrenmiş ve çalışma disiplini kazanmış kişilerin tahliye sonrasında çalışma hayatına daha kolay katılabilmeleri için de yeni modeller üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

'YENİ ANAYASA'YI ÖNEMLİ BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ'

Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir ortaya koyduğu sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini de 'Türkiye Yüzyılı'nın en önemli hukuk adımlarından biri olarak görüyoruz. Türkiye’nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun, toplumsal birikimin ve hukuk devleti anlayışının; insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri güçlü biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırılması gerektiğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.