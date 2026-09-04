Mardinspor - Vanspor maçı canlı yayınlanacak: Hangi kanalda, saat kaçta?

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“Yeni sezonda kırmızı-siyahlı formamız altında mücadele edecek Tenton Yenne’ye ailemize hoş geldin diyor; kulübümüzle birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz.”

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Van Spor Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Hoş geldin Tenton Yenne! Kulübümüz, Rusya Premier Lig ekiplerinden Kaliningrad forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Tenton Yenne ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.” denildi.

Son günlerde peş peşe transferlerini açıklayan Van ekibi, son olarak Nijeryalı kanat oyuncusu Tenton Yenne ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

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