Son günlerde peş peşe transferlerini açıklayan Van ekibi, son olarak Nijeryalı kanat oyuncusu Tenton Yenne ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Van Spor Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Hoş geldin Tenton Yenne! Kulübümüz, Rusya Premier Lig ekiplerinden Kaliningrad forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Tenton Yenne ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.” denildi.
“KULÜBÜMÜZLE BİRLİKTE BAŞARILI SEZON DİLİYORUZ”
Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
“Yeni sezonda kırmızı-siyahlı formamız altında mücadele edecek Tenton Yenne’ye ailemize hoş geldin diyor; kulübümüzle birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz.”
Kaynak: Mecnun Çali