Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, dakikalar sonra başlayacak maçta lider durumdaki Batman Petrol Spor’u konuk edecek. Zor geçmesi beklenen maç öncesi her iki takımın da ilk 11’leri açıklandı.

Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Abdulsamed Damlu, Faruk Can Genç, Naby Youssouf Oulare, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Maniş, Özkan Yiğiter, Mehmet Özcan, Jurgen Bardhi, Ozan Can Kökcü, Muhammed Furkan Özhan ve Richairo Juliano Zivkovic 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip Batman Petrol Spor A.Ş. ise Çağlar Şahin Akbaba, Matheus Doria Macedo, Metehan Mert, Polat Yaldır, Ömürcan Artan, Emirhan Aydoğan, Jinho Jo, Mickael Cristophe Biron, Sergio Duvan Cordova Lezama, Rahman Buğra Çağıran ve Bernardo Martins De Sousa ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.

Manisa Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak.

