Trendyol 1. Lig’de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Hafta, dün oynanan 4 karşılaşmayla devam ederken, bugün 3 karşılaşma oynanacak. 5. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında sahasında Batman Petrolspor A.Ş.’yi ağırlayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını İzmir Altınordu Tesisleri’nde tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

VANSPOR’UN LİGDE 4 PUANI BULUNUYOR

Lige ilk 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle kötü bir başlangıç yapan Van ekibi, 3. haftada sahasında İstanbulspor A.Ş. karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 3-2 kazanmış ve ligdeki ilk 3 puanını hanesine yazdırmıştı. Kırmızı-siyahlılar, 4. haftada ise deplasmanda Mardin 1969 Spor karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadelede, son dakikalarda attığı güzel golle beraberliği yakalamış ve sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplamış oldu.

KADİR SEVEN İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Yeni transferleriyle birlikte Altınordu Tesisleri’nde Batman Petrol Spor A.Ş maçının hazırlıklarını tamamlayan Van ekibinde, son transfer Kadir Seven de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Öte yandan ligin 2. haftasında 2 maç ceza alan tecrübeli futbolcu Ozan Can Kökçü de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Yeni transfer Kadir Seven ile Ozan Can Kökçü’nün Batman Petrolspor A.Ş. karşısında ilk 11’de yer alıp almayacağı ve Vanspor Teknik Direktörü Murat Yıldırım’ın sahaya süreceği ilk 11, sporseverler tarafından merakla bekleniyor.

KONUK TRİBÜN BİLETLERİ KISA SÜREDE TÜKENDİ

Karşılaşma Van Spor’un ev sahipliğinde bugün saat 17.00’de Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, rakibine jest yaparak plaka koduna ithafen misafir tribün biletlerini 72 TL’den satışa çıkardı. Biletler kısa süre içerisinde tükenirken, ev sahibi takımın bilet ücretleri ise 165 TL’den satışa sunuldu.

Takımlarını Van’dan uzakta da yalnız bırakmak istemeyen Van Spor Futbol Kulübü taraftarları ise biletlerini almaya devam ediyor. Kırmızı-siyahlı taraftarların karşılaşmada 90 dakika boyunca takımlarına destek vermesi bekleniyor.

KARŞILAŞMAYI İLKER YASİN AVCI YÖNETECEK

Taraftarlar tarafından kardeş takımlar olarak adlandırılan iki Doğu takımının karşılaşmasını üst klasman hakemi İlker Yasin Avcı yönetecek. Avcı’nın yardımcılıklarını Ramazan Ufuk Avdaş ve Enes Berk Güçlü yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Sefa Yılmaz oldu.

MAÇ HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

Van’daki stat çalışmaları nedeniyle iç saha karşılaşmalarını Manisa Akhisar’da oynamak zorunda kalan Van Spor Futbol Kulübü’nün Batman Petrolspor A.Ş. karşılaşmasına gidemeyecek taraftarlar, mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağını da merak ediyor.

Vanspor’a gönül veren taraftarlar, uzaktan da olsa takımlarını desteklemeye devam edecek. Van Spor Futbol Kulübü – Batman Petrolspor A.Ş. karşılaşması TRT Spor, Tabii ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

HEDEF 3 PUAN

Bugün saat 17.00’de Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada konuk ekip Batman Petrolspor A.Ş., Vanspor deplasmanından puan ya da puanlar alarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Van ekibi ise sahasında 3 puanı alarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.