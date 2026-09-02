2011 yılında meydana gelen depremlerde hasar gören ve daha sonra yapılan güçlendirme ve düzenlemelerle kullanılmaya devam edilen Van Atatürk Şehir Stadı için Ağustos ayı itibariyle yıkım süreci başladı. Kentin spor hafızasında önemli bir yere sahip olan stat, yeni stadyum projesi kapsamında yenilenecek.

Geçtiğimiz aylarda stat için somut adımlar atılırken, yıkım ihalesi 10 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi. İhalenin ardından 19 Ağustos itibarıyla Van Atatürk Şehir Stadı’nın yıkım çalışmalarına başlandı.

Yaklaşık 45 gün sürmesi beklenen yıkım çalışmalarının ardından yeni stadyumun yapım ihalesinin Eylül ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapılan duyuruyla ihale tarihi kesinleşti.

VAN ŞEHİR STADYUMU YAPIM İHALESİ 30 EYLÜL’DE

Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, “Van Şehir Stadyumu Yapım İşi” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, 30 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30’da Şerefiye Mahallesi Van Valiliği Hizmet Binası Kat: 4, İpekyolu/VAN adresinde yapılacaktır.” denildi.

Ayrıca, ihaleye ilişkin dokümanlara Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ulaşılabilecek ve dokümanlar indirilebilecek. İhale ilanında, tekliflerin yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı belirtildi.

YENİ STADYUMUN YAPIMI 700 GÜN SÜRECEK

Yeni Van Şehir Stadyumu’nun yapım işinin, sözleşmenin imzalanmasının ardından yer tesliminin yapılmasıyla başlaması planlanıyor. İhale dokümanına göre, sözleşmenin imzalanmasından sonra 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Yeni stadyumun ise yaklaşık 700 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

YİKOB tarafından yayımlanan ihale ilanında, ihaleye katılacak isteklilerden çeşitli belgeler talep ediliyor.

İhaleye katılım için gerekli başlıca belgeler şöyle:

-Teklif mektubu,

-Geçici teminat,

-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

-İsteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

-Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

-İş deneyimini gösteren belgeler.

-İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin yüzde 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin yüzde 15’inden az olmaması gerekiyor. İsteklinin bu kriterlerden herhangi birini sağlaması ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunması halinde yeterli kabul edileceği belirtildi.

-Ayrıca isteklilerin, son 15 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin yüzde 50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunması gerekiyor.

-İhalede işin tamamı için teklif verilecek. İsteklilerin, teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekiyor.

İhaleye ilişkin diğer tüm bilgilere, EKAP üzerinden yayımlanan “Van Şehir Stadyumu Yapım İşi” ihale dokümanından ulaşılabilecek.

VANSPOR MAÇLARINI MANİSA’DA OYNUYOR

Van Atatürk Şehir Stadı’nın yıkım ve yeniden yapım süreci nedeniyle Van Spor Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonunda iç saha karşılaşmalarını Manisa’da bulunan Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynuyor.