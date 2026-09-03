Transfer döneminin sona ermesine çok kısa bir zaman kala kırmızı-siyahlı Van ekibi, kadrosuna yeni bir takviye yaptı.

Transfer çalışmalarına geç başlayan Vanspor, son haftalarda üst üste gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu güçlendiriyor.

Van Spor Futbol Kulübü son olarak Brezilyalı forvet Alvaro de Oliveira Felicissimo’yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

FORVET HATTINA BREZİLYALI FUTBOLCU

Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Hoş geldin Alvaro de Oliveira! Kulübümüz, hücum hattını güçlendirme çalışmaları kapsamında Brezilyalı forvet oyuncusu Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.” denildi.

“BİRLİKTE NİCE ZAFERLERE”

Paylaşımın devamında ise şu ifadelere yer verildi: “Kırmızı-siyahlı formamız altında mücadele edecek Alvaro de Oliveira’ya Vanspor ailemize hoş geldin diyor; formamızla başarılarla ve gollerle dolu bir dönem geçirmesini temenni ediyoruz. Birlikte nice zaferlere!”