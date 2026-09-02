Zorlu geçen karşılaşmayı konuk ekip Batman Petrol Spor A.Ş. 2-0 kazandı. Böylece Vanspor, sahasında haftayı puansız kapattı.



Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İki ekip de gol yollarını arasa da etkili pozisyonlar bulamadı. İlk yarının en etkili pozisyonu Van ekibinden geldi. 26. dakikada Richairo Juliano Zivkovic ile etkili gelen Vanspor’da Zivkovic’in vuruşunda top kaleci Çağlar Şahin Akbaba’yı geçti. Direğe çarpan top oyun alanına dönerken savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

39.dakikada konuk ekip Batman Petrol Spor A.Ş. etkili geldi. Kaleci Abdulsamed Damlu’dan dönen topa Batman Petrol Spor futbolcusunun yaptığı vuruşta, Van ekibinin defans oyuncusu Sinan Osmanoğlu topu çizgiden çıkararak gole izin vermedi.

Konuk ekip ilerleyen dakikalarda etkisini artırmaya başladı. Batman Petrol Spor A.Ş., serbest vuruş kazandı. 45. dakikada topun başına geçen takım kaptanı Matheus Doria Macedo, yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Van ekibi beraberlik için etkili ataklar geliştirse de istediğini elde edemedi. İlk devrede başka gol olmayınca konuk ekip Batman Petrol Spor A.Ş.’nin 1-0’lık üstünlüğüyle devre arasına gidildi.

İkinci devreye Vanspor beraberlik için yüklenerek başlarken, konuk ekip ise farkı ikiye çıkarmak için baskı kurdu.

İki takım da hızlı ataklarla gol yollarını aradı. Vanspor, Mehmet Maniş ile etkili geldi. Maniş’in vuruşunda kaleye giden topa, ilk golü atan Matheus Doria Macedo müdahale ederek gole izin vermedi.

İkinci yarıda iki takım da ilk devreye göre daha fazla pozisyon buldu. Ev sahibi Vanspor beraberlik için çok yüklense de aradığı golü bulamadı.

Karşılaşmanın son dakikalarında Vanspor beraberlik golünü ararken, 90+3. dakikada Batman Petrol Spor A.Ş. hızlı gelişen atakta Pedrinho ile etkili geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pedrinho, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımının farkı 2’ye çıkarmasını sağladı.

Bu golün ardından karşılaşmada başka gol olmayınca Batman Petrol Spor A.Ş. sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla konuk ekip Batman Petrol Spor A.Ş. puanını 13’e yükseltirken, ev sahibi Van Spor Futbol Kulübü ise 4 puanda kaldı. Böylece kırmızı-siyahlı Van ekibi, 5. haftayı puansız kapattı.