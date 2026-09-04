Van Spor Futbol Kulübü ligin 4. hafta maçında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaştı. Mücadele 1 – 1 eşitlikle tamamlandı ve taraflar puanları paylaştı.

Her iki takım da, maçta yaşananlardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Kurul, her iki takıma verilen cezayı açıkladı. Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü’ne 140 bin TL para cezası verildi.

Van Spor ile ilgili açıklanan kararda; “Van Spor FK’nın, 29.08.2026 tarihinde oynanan Mardin 1969 Spor -Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 140.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

MARDİN 1969 SPOR’A VERİLEN CEZA

Ev sahibi Mardin 1969 Spor’a verilen ceza da belli oldu. Kurul kararında; “Mardin 1969 Spor Kulübünün, 29.08.2026 tarihinde oynanan Mardin 1969 Spor -Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribün A-B-C-D-E-F-G-H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Mardin 1969 Spor Kulübü antrenörü Mehmet Erol’un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.