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Van’da okul servis ücretleri belli oldu! İşte yeni tarife…

25-30 kilometre: Eski tarife 4 bin 900 TL – Yeni tarife 6 bin 125 TL

20-25 kilometre: Eski tarife 4 bin 200 TL – Yeni tarife 5 bin 250 TL

15-20 kilometre: Eski tarife 3 bin 900 TL – Yeni tarife 4 bin 900 TL

10-15 kilometre: Eski tarife 3 bin 500 TL – Yeni tarife 4 bin 400 TL

7-10 kilometre: Eski tarife 3 bin TL – Yeni tarife 3 bin 750 TL

5-7 kilometre: Eski tarife 2 bin 400 TL – Yeni tarife 3 bin TL

3-5 kilometre: Eski tarife 2 bin 300 TL – Yeni tarife 2 bin 900 TL

0-3 kilometre: Eski tarife 2 bin 200 TL – Yeni tarife 2 bin 750 TL

2026-2027 eğitim öğretim döneminde mesafeye göre uygulanacak okul servis ücretleri şöyle:

Alınan yeni karar kapsamında, 0-3 kilometre arasındaki mesafe için uygulanan servis ücreti eski tarifede 2 bin 200 TL iken, yeni tarifede 2 bin 750 TL olarak belirlendi.

Yeni tarifeyle birlikte okul servis ücretlerine geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapıldı.

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