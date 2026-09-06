2026-2027 eğitim öğretim yılında Van’da uygulanacak okul servis ücretleri netleşti. Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından okul servislerine uygulanacak yeni tarife belirlendi.
Yeni tarifeyle birlikte okul servis ücretlerine geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapıldı.
İŞTE YENİ FİYAT TARİFESİ
Alınan yeni karar kapsamında, 0-3 kilometre arasındaki mesafe için uygulanan servis ücreti eski tarifede 2 bin 200 TL iken, yeni tarifede 2 bin 750 TL olarak belirlendi.
2026-2027 eğitim öğretim döneminde mesafeye göre uygulanacak okul servis ücretleri şöyle:
0-3 kilometre: Eski tarife 2 bin 200 TL – Yeni tarife 2 bin 750 TL
3-5 kilometre: Eski tarife 2 bin 300 TL – Yeni tarife 2 bin 900 TL
5-7 kilometre: Eski tarife 2 bin 400 TL – Yeni tarife 3 bin TL
7-10 kilometre: Eski tarife 3 bin TL – Yeni tarife 3 bin 750 TL
10-15 kilometre: Eski tarife 3 bin 500 TL – Yeni tarife 4 bin 400 TL
15-20 kilometre: Eski tarife 3 bin 900 TL – Yeni tarife 4 bin 900 TL
20-25 kilometre: Eski tarife 4 bin 200 TL – Yeni tarife 5 bin 250 TL
25-30 kilometre: Eski tarife 4 bin 900 TL – Yeni tarife 6 bin 125 TL