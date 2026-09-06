Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki yaklaşık 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde bu yıl yapılan 14'üncü ayin, yaklaşık 2 saat sürdü. İçerde başlayan ayin, kilise önünde devam etti. Başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın yaptığı ayini ABD Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Piskopos Mesrop Parsamyan yönetti.

Ayin sonrası açıklama yapan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, ayinin düzenlenmesinde büyük destekleri olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Van Valisi Ozan Balcı'ya teşekkür etti. Maşalyan, “Biz tekrar bu yıl da geldiğimiz ve ayinimizi gerçekleştirdiğimiz için önce yüce Allah'a şükrediyoruz, sonra da devlet yetkililerimize. Her geldiğimizde burası daha güzelleşmiş, daha bakımlı bir halde buluyoruz. Bu yıl da Allah'a şükür hacılarımız çoktu. Dünyanın her tarafından gelmişlerdi; Amerika'dan, Avrupa'dan, Ermenistan'dan, İran'dan gelenler vardı. Öyle ki bu ilgi bizleri sevindiriyor. Geldik, gördük ve geri dönüyoruz. Öyle ki barış ve esenlik olsun” dedi.

'BU TOPRAKLARA BARIŞ GELSİN DİYE DUA ETTİK'

Ayin yaparken barış için dua ettiklerini söyleyen Maşalyan, “Dualarımızda özellikle bu yıl dünyanın barışı, insanlığın kardeşliği için dua ettik. Dualarımızı, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin daha da düzelmesi için yaptık. Çünkü bu topraklarda yaşayan halklar barışı hak ediyorlar. Öyle ki Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Bu barış bu topraklara ve bu halklara gelsin. Hep birlikte bu dünya Tanrı'nın önümüze kurduğu güzel bir sofraya dönüşsün” diye konuştu.