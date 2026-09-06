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Ayin, Akdamar Adası’nda bulunan kilisede saat 10.00’da başlayacak. Ayin için adaya ulaşım, Gevaş Akdamar İskelesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Saat 08.00’de Gevaş Akdamar İskelesi’nden hareket edecek Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz otobüsü ve teknelerle adaya geçilebilecek.

Akdamar Adası’nda her yıl düzenlenen ayin, bu yıl 6 Eylül Pazar günü (bugün) gerçekleştirilecek.

Van’ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, bugün düzenlenecek ayin için ziyaretçilerini ağırlayacak.

Van’ın Gevaş ilçe sınırları içerisinde yer alan Akdamar Adasındaki kilisede bugün 14. kez ayin düzenlenecek.

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