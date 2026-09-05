Van’da artan araç sayısıyla birlikte trafik yoğunluğu da ulaşımda yaşanan sorunları artırırken, bu süreçte motosiklet kullanımını da ilgi arttı. Van’da trafiğin giderek daha yoğun hale gelmesiyle birlikte motosiklet sayısında diğer motorlu kara taşıtlarına göre daha yüksek bir artış yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye Noterler Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Van’da Temmuz 2025’te 9 bin 117 olan motosiklet sayısı, Temmuz 2026’da 11 bin 99’a yükseldi.

Motosiklet sayısı bir yılda bin 982 artarak yüzde 21,74 yükseldi. Böylece motosikletler, Temmuz 2025-Temmuz 2026 döneminde Van’da motorlu kara taşıtları arasında oransal olarak en fazla artış gösteren araç grubu oldu.

Van’da toplam motorlu kara taşıtı sayısı da aynı dönemde 92 bin 621’den 99 bin 252’ye yükselerek yüzde 7,16 arttı.

Aynı dönemde otomobil sayısı yüzde 9,32, özel amaçlı araç sayısı yüzde 4,64, kamyonet sayısı yüzde 4,57, kamyon sayısı yüzde 1,81, traktör sayısı yüzde 1,31 ve otobüs sayısı yüzde 0,23 arttı, minibüs sayısı ise yüzde 0,35 azaldı.

Temmuz 2026 itibarıyla Van’da 39 bin 452 otomobil, 6 bin 191 minibüs, 866 otobüs, 24 bin 984 kamyonet, 6 bin 17 kamyon, 11 bin 99 motosiklet, 857 özel amaçlı araç ve 9 bin 865 traktör olmak üzere toplam 99 bin 252 motorlu kara taşıtı bulunuyor.