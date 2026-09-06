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Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açılırken, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları ve kazayla ilgili detayların belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 65 ACY 493 plakalı Ford Connect marka aracın seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yoldan çıkan araç, yolun aşağı kısmında bulunan molozlara çarparak durabildi.

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak aşağıda bulunan molozlara çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine ekipler sevk edildi.

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