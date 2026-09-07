A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk setini 25-16 üstün bitiren İtalya 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-22 kazanan ay-yıldızlılar skora denge getirdi: 1-1. Üçüncü sette İtalya, 25-12 üstünlük kurdu: 2-1. Dördüncü seti 25-21 önde geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçı final setine taşıdı: 2-2. Beşinci sette de iyi bir oyun sergileyen milliler, maçı 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Milliler, 2023 yılındaki turnuvada da Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti. Ay-yıldızlılar, 2003 ve 2019 yıllarında oynadığı finallerde gümüş madalya kazanırken, 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK MAÇI SALONDA TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, final maçını yerinde takip etti. Sinan Erdem Spor Salonu’na gelen Bakan Bak, karşılaşmayı İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte izledi.