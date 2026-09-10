Maçtan dakikalar
6. dakikada sol kanattan Jakobs’un ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Davinson Sanchez’in dokunuşunda kaleci Rui Silva topu çeldi. Dönen topa Torreira’nın vuruşunda Inacio’ya da çarpan meşin yuvarlak Silva’nın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1
27. dakikada Zalazar’ın pasında ceza sahası içi solundan Araujo’nun ortasında topu kontrol eden Catamo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
37. dakikada ceza yayından Barış Alper’in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sane’nin rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.
54. dakikada Doumbia’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Suarez, Jakobs’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Espen Eskas penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada beyaz noktanın başına geçen Suarez’in şutunda top ağlara gitti. 2-1
60. dakikada Luis Suarez’in ceza yayından yerden vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
63. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Zalazar’ın kullandığı serbest vuruşta top köşeden ağlara gitti. 3-1
71. dakikada ceza sahası içinde kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Altimira’nın şutunda Uğurcan gole izin vermedi.
84. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Sara’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Silva topu güçlükle çeldi.
Stat: Jose Alvalade
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Alf Olav Rossland
Sporting: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis (Ivan Fresneda dk. 84), Zalazar (Gonçalves dk. 66), Araujo, Inacio, Luis Guilherme, Quaresma (Debast dk. 84), Doumbia (Silas Andersen dk. 74), Luis Suarez (Fotis Ioannidis dk. 74)
Yedekler: Kaique, Rafael Ferreira Nel, Pedro Lima Barros, Jesse Derry, Eduardo Felicissimo, Irankunda, Rodrigo Dias
Teknik Direktör: Rui Borges
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Lesley Ugochukwu dk. 85), Gabriel Sara (Renato Nhaga dk. 84), Leroy Sane (Rafael Leao dk. 58), Aleksey Batrakov (Deniz Gül dk. 64), Yunus Akgün (İlkay Gündoğan dk. 85), Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Abdülkerim Bardakcı, Berat Luş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Catamo (dk. 27), Luis Suarez (dk. 57 pen.), Zalazar (dk. 63) (Sporting), Inacio (dk. 6 k.k.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Altimira, Luis Suarez (Sporting), Eren Elmalı, Deniz Gül, Okan Buruk, Ismail Jakobs (Galatasaray)