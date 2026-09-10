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71. dakikada ceza sahası içinde kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Altimira’nın şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

37. dakikada ceza yayından Barış Alper’in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sane’nin rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Zalazar’ın pasında ceza sahası içi solundan Araujo’nun ortasında topu kontrol eden Catamo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

6. dakikada sol kanattan Jakobs’un ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Davinson Sanchez’in dokunuşunda kaleci Rui Silva topu çeldi. Dönen topa Torreira’nın vuruşunda Inacio’ya da çarpan meşin yuvarlak Silva’nın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1

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