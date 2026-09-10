Van Spor Futbol Kulübü ligin 7. hafta maçında, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda Keçtaş Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını Altınordu tesislerinde, teknik sorumlu Murat Yıldırım öncülüğünde sürdüren Van Spor’da hedef galibiyet.

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan ancak toparlanma sinyalleri veren kırmızı – siyahlılar, güçlü rakibi Keçtaş Ankara Keçiörengücü’nü eli boş göndermek istiyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Zor geçmesi beklenen karşılaşmada hakem Birkan Altındaş düdük çalacak. Esra Arıkboğa ve Ömer Lütfü Aydın’ın yardımcı hakem olarak görev alacakları maçın dördüncü hakemi de Oğuzhan Gökçen olacak.

Van Spor Futbol Kulübü ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü arasındaki maç 12 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Mücadeleye Spor Toto Akhisar Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.