Vanspor Futbol Kulübü, yeni stadyum projesine ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Kulüp, TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi tarafından projenin yürütülmesinin durdurulmasına yönelik hukuki girişimde bulunulduğunu belirterek, stadyum projesinin daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Vanspor tarafından yapılan açıklamada, Van halkının uzun yıllardır kendi şehrinde modern ve yeterli bir stadyuma kavuşmayı beklediği belirtildi. Açıklamada, stadyum projesinin hayata geçirilmesiyle Van’da büyük bir beklenti oluştuğu ifade edilerek, Mimarlar Odası Van Şubesi tarafından projeye yönelik hukuki girişimde bulunulmasının kamuoyunda tepkiye neden olduğu kaydedildi.

Kulüp açıklamasında, stadyum projesine ilişkin şu sorular yöneltildi:

“Van daha kaç yıl stadyumsuz bırakılacaktır? Vanspor daha kaç sezon kendi şehrinden uzakta maç oynamaya mahkum edilecektir? Binlerce taraftarımız daha ne kadar yüzlerce kilometre yol kat etmek zorunda kalacaktır? Türkiye’nin birçok şehrinde modern stadyumlar yükselirken Van’ın bu hakkının önüne neden sürekli engeller çıkarılmaktadır?”

Açıklamada ayrıca Vanspor’un kendi şehrinde uygun şartlarda mücadele edememesinin sportif, ekonomik ve sosyal açıdan yük oluşturduğu belirtilerek, taraftarların kilometrelerce yol kat ettiği, kulübün maddi kayıplarla karşı karşıya kaldığı ve esnaf ile şehir ekonomisinin maç günlerinde oluşan hareketlilikten yararlanamadığı ifade edildi.

Vanspor, stadyum projesinin önündeki hukuki ve idari sorunların giderilmesi gerektiğini belirterek, sürecin kamuoyuyla açık ve şeffaf biçimde paylaşılması çağrısında bulundu. Kulüp, Van’ın uzun süredir beklediği modern stadyumun yapımının daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini kaydetti.