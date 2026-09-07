Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, sol bek oynayan Emre Aytun ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve toparlanma sinyalleri veren Van Spor Futbol Kulübü, takıma bir yeni takviye daha yapıldığını açıkladı. Yeni transferin sol bekte görev alması bekleniyor.

Van Spor Futbol Kulübü, Alman ekibinden 1 yıllığına transfer edilen Emre Aytun’un transferine ilişkin yaptığı paylaşımda; “Kulübümüz, sol bek oyuncusu Emre Aytun ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kırmızı-siyahlı formamız altında mücadele edecek Emre Aytun’a ailemize hoş geldin diyor, formamızla başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.