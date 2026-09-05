Bunlar da ilginizi çekebilir

Karşılaşma, beIN Sports 5 ve Tabii Spor 7 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muğlaspor ile Van Spor Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma, Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. 6 Eylül Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Sezon başından bu yana istediği sonuçları elde etmekte zorlanan Van Spor Futbol Kulübü, Muğlaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

İlk iki haftada aldığı mağlubiyetlerin ardından İstanbulspor karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak sezonun ilk galibiyetini alan Van Spor Futbol Kulübü, Mardin deplasmanından da 1 puanla dönmüştü. Kırmızı-siyahlı ekip, son oynadığı karşılaşmada ise sahasında Batman Petrol Spor A.Ş.’ye mağlup olmuştu.

Son transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışan kırmızı-siyahlı ekibin, rakibi karşısında sahaya çıkacağı kadro da merak konusu oldu.

Van Spor Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında ligin yeni ekiplerinden Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 8 puanla 9. sırada yer alan Muğlaspor karşısında 3 puan mücadelesi verecek olan Van ekibinde maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.