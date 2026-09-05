Van Spor Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında ligin yeni ekiplerinden Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 8 puanla 9. sırada yer alan Muğlaspor karşısında 3 puan mücadelesi verecek olan Van ekibinde maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Kırmızı-siyahlı Van ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını İzmir Altınordu Tesisleri’nde Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde gerçekleştirdi. Van ekibi, son günlerde kadrosuna kattığı yeni transferlerle birlikte Muğlaspor karşılaşmasına hazırlandı.
Son transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışan kırmızı-siyahlı ekibin, rakibi karşısında sahaya çıkacağı kadro da merak konusu oldu.
İlk iki haftada aldığı mağlubiyetlerin ardından İstanbulspor karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak sezonun ilk galibiyetini alan Van Spor Futbol Kulübü, Mardin deplasmanından da 1 puanla dönmüştü. Kırmızı-siyahlı ekip, son oynadığı karşılaşmada ise sahasında Batman Petrol Spor A.Ş.’ye mağlup olmuştu.
Sezon başından bu yana istediği sonuçları elde etmekte zorlanan Van Spor Futbol Kulübü, Muğlaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK
Muğlaspor ile Van Spor Futbol Kulübü arasındaki karşılaşma, Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. 6 Eylül Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşma, beIN Sports 5 ve Tabii Spor 7 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.