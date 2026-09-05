Van Spor Futbol Kulübü, yarın zorlu deplasmanda Muğlaspor ile karşılaşacak. Trendyol 1. Lig’in yeni temsilcisi, sahasında ilk kez gece maçına çıkacak ve temsilcimizi ağırlayacak.

Bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1’de beraberlik alan ev sahibi ekip 8 puanla 9. sırada bulunuyor.

Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü ise çıktığı 5 maçtan sadece 1’ini kazanırken, 1 beraberlik elde etti ve 5 de mağlubiyet yaşadı. Temsilcimiz topladığı 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Heyecanlı geçmesi beklenen Muğlaspor Kulübü – Van Spor Futbol Kulübü maçının bilet fiyatları da belli oldu ve biletler passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden satışa çıktı.

Muğlaspor Vanspor maçında; Yeşil-Beyaz Tribün biletleri 300,00 TL, Maraton Tribünü bilet fyiatları 300,00 Tl ve Misafir Tribünü bilet fiyatları da yine 300,00 TL’den satışa çıktı.