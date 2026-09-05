Mardinspor - Vanspor maçı canlı yayınlanacak: Hangi kanalda, saat kaçta?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada “Van Spor Futbol Kulübü’nün 02.09.2026 tarihinde oynanan Van Spor Futbol Kulübü - Batman Petrol Spor A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu TFF 1. Lig Statüsü’nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında oynanan ve Batman Petrol Spor A.Ş.’nin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada Van Spor Futbol Kulübü, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Van Spor FK, ligni 5. Haftasında Batman Petrol Spor A.Ş.’yi konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Batman Petrol Spor A.Ş. kazanırken, Van ekibi mücadelede yaşanan “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle yeniden disipline sevk edildi.

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