Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, Muğlaspor Kulübü ile karşılaşacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadelenin hakemleri belli oldu. Karşılaşmada üst klasman hakemi Melih Aldemir düdük çalacak.

Van Spor Futbol Kulübü, ligin 6. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Muğlaspor Kulübü maçını bekliyor.

VAN EKİBİ, 5 HAFTADA 4 PUAN ALDI

Hazırlıklarını Teknik Direktör Murat Yıldırım öncülüğünde İzmir Altınordu Tesisleri’nde sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, ilk 2 haftayı puansız geçerken 3. haftada galibiyet elde etti. Van ekibi, Mardin deplasmanından 1 puan almasının ardından son olarak geçtiğimiz hafta sahasında ağırladığı Batman Petrol Spor A.Ş.’ye mağlup oldu. Bu sonuçlarla 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Van Spor, 4 puan toplayabildi.

6 Eylül Pazar günü Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Muğlaspor Kulübü -Van Spor Futbol Kulübü maçını üst klasman hakemi Melih Aldemir yönetecek.

Karşılaşmada Kadir Beyaz ve Ömer Yasin Gezer yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Semih Kurt olacak.

