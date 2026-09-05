Son olarak Van Spor FK forması giyen Oğulcan Çağlayan, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor’a transfer oldu. Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanırken, transferin ardından Van Spor FK’nın kasasına ne kadar bonservis geliri girdiği merak konusu oldu.

Van Spor FK’da forma giyen Oğulcan Çağlayan’ın yeni adresi belli oldu. Kayserispor, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce 2015-2016 sezonunda Kayserispor formasını giyen Oğulcan, 11 yıl aradan sonra yeniden Kayseri ekibine döndü.

Van Spor FK ne kadar bonservis kazandı?

Transferin duyurulmasının ardından Van Spor FK taraftarlarının en çok merak ettiği konulardan biri ise Oğulcan Çağlayan transferinden kulübün ne kadar bonservis geliri elde ettiği oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Oğulcan Çağlayan’ın Van Spor FK ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Ancak Kayserispor ile yapılan transfer anlaşmasının mali detayları ve Van Spor FK’ya ödenecek bonservis bedeliyle ilgili şu ana kadar resmi bir rakam açıklanmadı.

Bu nedenle Van kamuoyunda, sözleşmesi devam eden tecrübeli futbolcunun transferinden Van Spor FK’nın bonservis geliri elde edip etmediği ve ettiyse bu rakamın ne kadar olduğu merak ediliyor.

Yarın ilk antrenmanına çıkacak

Lisans işlemleri tamamlanan Oğulcan Çağlayan’ın yarın Kayserispor’un antrenmanına katılması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, böylece 11 yıl sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Van Spor FK’dan ayrılığının ardından transferin mali boyutunun ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.