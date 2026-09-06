Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, bugün deplasmanda Muğlaspor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip, ligin ilk 5 haftalık periyodunda en az gol yiyen takım olarak dikkat çekiyor.

Trendyol 1. Lig’de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü bugün zorlu deplasmanda Muğlaspor Kulübü’nün konuğu olacak.

LİGİN YENİ EKİBİNİN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİĞİ

Trendyol 1. Lig’in yeni takımlarından ev sahibi Muğlaspor ilk 5 haftalık periyotta dikkat çeken istatistiklere imza attı.

Ortaya koyduğu performansla taraftarlarını mutlu eden Muğlaspor çıktığı 5 maçtan 2’sini kazanırken, 2’sinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek mağlubiyeti bulunuyor.

Bu sezon ev sahibi olarak çıktığı maçlarda mağlubiyet yaşamayan Muğlaspor, ligdeki 20 takım arasında şuana kadar en az gol yiyen takım olarak da dikkat çekiyor. Az gol atan ev sahibi, buna karşın kalesinde de adeta duvar örerek rakibin gol yollarını tıkıyor. Muğlaspor Kulübü, çıktığı 5 maçta 3 gol kaydederken kalesinde sadece 2 gol gördü ve bu anlamda ligde en az gol yiyen takım ünvanını eline aldı. Ev sahibi ekip 5 maçta hanesine 8 puan yazdırdı.

MUĞLASPOR EVİNDE İLK KEZ GECE MAÇI OYNAYACAK

Ligin yeni temsilcilerinden Muğlaspor Kulübü, sahasında ilk kez gece maçı oynayacak. Taraftarların heyecanla beklediği maç bugün oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Müsabakaya Muğla Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak.

VANSPOR GALİBİYETİ ARAYACAK

Şuana kadar ligde bekleneni ortaya koyamayan Van Spor Futbol Kulübü, deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Çalışmalarını tamamlayan ve maç saatini beklemeye başlayan temsilcimiz, çıktığı 5 lig maçından 1’ini kazanırken 1’inde berabere kaldı ve 3 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu maçlarda 5 kez fileleri havalandırmayı başaran Van Spor Futbol Kulübü, kalesinde ise 11 gol gördü. Van Spor FK’nın 4 puanı bulunuyor.