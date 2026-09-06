Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Vanspor, deplasmanda karşılaştığı Muğlaspor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar iki kez öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.

Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Vanspor, 12. dakikada Jurgen Bardhı’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Muğlaspor, 39. dakikada Yasin Uzunoğlu’nun golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda yeniden öne geçen taraf Vanspor oldu. Jurgen Bardhı, 55. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-1’e getirdi.

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Muğlaspor, 89. dakikada oyuna sonradan dahil olan Oluwakorede David Osundina’nın golüyle yeniden beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Vanspor puanını 5’e yükselterek 15. sırada yer alırken, Muğlaspor 9 puanla 9. sıradaki konumunu korudu.

Vanspor karşılaşmaya Abdulsamed Damlu, Naby Youssouf Oulare, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Manış, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan, Özkan Yiğiter, Jurgen Bardhı, Ilias Alhaft, Tenton Yenne ve İlkan Sever ilk 11’iyle çıktı.

Muğlaspor ise Ekrem Kılıçarslan, Ali Barak, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Daniel Avramovski, Mamady Diarra, Jurgen Çelhaka, Bilal Ceylan, Buluthan Bulut, Luis Enrique Del Pino Mago, Yiğit Fidan ve Yasin Uzunoğlu ile sahada yer aldı.

Karşılaşmayı Melih Aldemir yönetirken, Kadir Beyaz, Ömer Yasin Gezer ve Semih Kurt yardımcı hakem olarak görev yaptı. Ayhan Akgöz gözlemci, Serkan Gülçer, Nihat Özen ve Zekeriya Hançer temsilci olarak görev alırken, VAR'da Batuhan Kolak, AVAR'da ise Turgut Doman görev yaptı.