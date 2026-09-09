Trendyol 1. Lig’de 7. Hafta; 11 Eylül tarihinde oynanacak Sms Grup Sarıyer - Bandırma Spor maçı ile başlayacak ve 14 Eylül’de oynanacak olan Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor A.Ş. maçıyla tamamlanacak.

Çekişmeli maçlara sahne olması beklenen haftada Van Spor Futbol Kulübü; Keçtaş Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak. Bu maç 12 Eylül Cumartesi günü, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak.

Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Van Spor Futbol Kulübü, son transferlerin de takıma katılması ile birlikte gücünü sahaya yansıtmayı ve galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Ligin 7. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde;

11.09.2026 20:00 Sms Grup Sarıyer - Bandırma Spor

12.09.2026 17:00 Boluspor - Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.

12.09.2026 17:00 Van Spor Futbol Kulübü - Keçtaş Ankara Keçiörengücü

12.09.2026 20:00 Eminevim Ümraniyespor - Antalyaspor A.Ş.

12.09.2026 20:00 Bodrum Fk - Batman Petrol Spor A.Ş.

13.09.2026 17:00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Mardin 1969 Spor

13.09.2026 17:00 Ekenler Beton Sivasspor - Muğlaspor Kulübü

13.09.2026 20:00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü

13.09.2026 20:00 Bursaspor - Turka Esenler Erokspor

14.09.2026 20:00 Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor A.Ş.