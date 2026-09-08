Dede mesleğiyle 10 ülkeye ihracat yapıyor

Van’da okul servis ücretleri belli oldu! İşte yeni tarife…

Bunlar da ilginizi çekebilir

Van için serinlik vakti! Bugün beklenen hava durumu...

Van’da okul servis ücretleri belli oldu! İşte yeni tarife…

PFDK kararında; “Van Spor Futbol Kulübünün, 02.09.2026 tarihinde oynanan Van Spor Futbol Kulübü-Batman Petrol Spor A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 140.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Maçın ardından Van Spor Futbol Kulübü ‘talimatlara aykırılık’ gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. PFDK, Van Spor Futbol Kulübü’ne 140 bin TL para cezası verdi.

Van Spor Futbol Kulübü ligin 5. hafta maçında ev sahibi sıfatıyla Batman Petrol Spor A.Ş.’yi Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda konuk etmişti. Mücadele konuk ekibin 2 – 0 üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.