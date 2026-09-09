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Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan 36 yaşındaki Fatma Çerçi, 15 yaşındaki Mustafa Çerçi ve 12 yaşındaki Büşra Çerçi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

5 kişi ise ağır şekilde yaralandı.

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