Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 41 yaşındaki Levent Çerçi'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsü öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.
5 kişi ise ağır şekilde yaralandı.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi ise olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbarla sağlık ekipleri adrese geldi.
Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne götürdü.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedavi altına alınan yaralılardan 36 yaşındaki Fatma Çerçi, 15 yaşındaki Mustafa Çerçi ve 12 yaşındaki Büşra Çerçi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA