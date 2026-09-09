Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Van Gölü Sahil Yolu Projesi’nde çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. Projenin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Ayanis arasındaki etaplarda 30 kilometrelik etaplarda ekipler bir yandan ham yol, yarma dolgu, stabilize gibi çalışmaları sürdürürken, bir yandan da Plentmiks Temel (PMT) ve sıcak asfalt serimine devam ediyor.

220 İŞ MAKİNESİ VE 270 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Van Büyükşehir Belediyesi’nin mega projeleri arasında yer alan Van Gölü Sahil Yolu’nun Edremit Uygulama Oteli ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki 20 kilometrelik bölümü daha önce tamamlanarak ulaşıma açılmıştı. Projenin Van YYÜ-Çitören, Çitören- Mollakasım ve Mollakasım- Ayanis arasındaki etaplarda kalabalık bir ekiple yoğun bir çalışma yürütüyor. 11 ayrı şantiye, 220 iş makinesi ve kamyon ile 270 personelin görev yaptığı çalışmalarda son viraja girildiği açıklandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, projenin önemli bir bölümü belediyenin kendi iş gücü ve imkânlarıyla gerçekleştirilirken, 30 metre genişliğinde ve yüksek ulaşım standartlarına göre planlanan yol, tamamlandığında kentin kıyı bölgeleri arasındaki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.

Yapılan çalışmaları takip eden vatandaşlar da burada yapılan yol yatırımının kendileri ve bölgeye gelen turistler için son derece önemli olduğunu belirtiyor.

Yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ayanis Mahallesi sakinlerinden Cahit Günay, “Burada yapılan çalışmalar bizler için son derece önemlidir. Burada Sayın Valimiz başta olmak üzere emeği olanları takdir ediyoruz. Bu yolun yapılması memleketimiz ve turizm için çok güzel oldu. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan çalışma ile kentin en güzel sahillerine sahip olan Mollakasım ve Ayanis mahallerine ulaşımın daha kolay ve konforlu hale geleceğini ifade eden Günay, “Kent merkezinden buraya Alaköy üzerinden gelmek yaklaşık 1 buçuk saat falan sürüyor.

Ama bu yol tamamlandığında İskele’den buraya gelmek çok daha kısa sürer. Bu da hem turizm açısından hem de trafik yoğunluğu açısından bu çalışma çok önemli. Bundan dolayı bu yatırım son derece önemlidir. Emeği olan herkese tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Sezon sonuna kadar tamamlanması planlanan 50 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu Projesi, kıyı boyunca ekonomik ve turistik hareketliliğe önemli katkı sunacak.