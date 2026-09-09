Van’da sıcak geçen yaz mevsiminin ardından havalar serinlemeye başladı. Gündüz saatlerinde 20 derece üstünü gören sıcaklıklar akşam saatlerinde 10 derecelere düşüyor.
Meteorolojik verilere göre Van için hafta sonu da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
VAN’DA 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE;
İPEKYOLU:
09 Eylül Çarşamba: Açık
10 Eylül Perşembe: Az bulutlu
11 Eylül Cuma: Az bulutlu
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
TUŞBA:
09 Eylül Çarşamba: Açık
10 Eylül Perşembe: Az bulutlu
11 Eylül Cuma: Az bulutlu
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
EDREMİT:
09 Eylül Çarşamba: Açık
10 Eylül Perşembe: Az bulutlu
11 Eylül Cuma: Az bulutlu
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAHÇESARAY:
09 Eylül Çarşamba: Açık
10 Eylül Perşembe: Az bulutlu
11 Eylül Cuma: Az bulutlu
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAŞKALE:
09 Eylül Çarşamba: Açık
10 Eylül Perşembe: Az bulutlu
11 Eylül Cuma: Az bulutlu
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇALDIRAN:
09 Eylül Çarşamba: Açık
10 Eylül Perşembe: Az bulutlu
11 Eylül Cuma: Az bulutlu
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇATAK:
09 Eylül Çarşamba: Açık
10 Eylül Perşembe: Az bulutlu
11 Eylül Cuma: Az bulutlu
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ERCİŞ:
09 Eylül Çarşamba: Açık
10 Eylül Perşembe: Az bulutlu
11 Eylül Cuma: Az bulutlu
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GEVAŞ:
09 Eylül Çarşamba: Açık
10 Eylül Perşembe: Az bulutlu
11 Eylül Cuma: Az bulutlu
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜRPINAR:
09 Eylül Çarşamba: Açık
10 Eylül Perşembe: Az bulutlu
11 Eylül Cuma: Az bulutlu
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
MURADİYE:
09 Eylül Çarşamba: Açık
10 Eylül Perşembe: Az bulutlu
11 Eylül Cuma: Az bulutlu
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÖZALP:
09 Eylül Çarşamba: Açık
10 Eylül Perşembe: Az bulutlu
11 Eylül Cuma: Az bulutlu
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
SARAY:
09 Eylül Çarşamba: Açık
10 Eylül Perşembe: Az bulutlu
11 Eylül Cuma: Az bulutlu
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı