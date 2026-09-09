Van’da sıcak geçen yaz mevsiminin ardından havalar serinlemeye başladı. Gündüz saatlerinde 20 derece üstünü gören sıcaklıklar akşam saatlerinde 10 derecelere düşüyor.

Meteorolojik verilere göre Van için hafta sonu da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış Van-1

VAN’DA 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE;

İPEKYOLU:

09 Eylül Çarşamba: Açık

10 Eylül Perşembe: Az bulutlu

11 Eylül Cuma: Az bulutlu

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

TUŞBA:

09 Eylül Çarşamba: Açık

10 Eylül Perşembe: Az bulutlu

11 Eylül Cuma: Az bulutlu

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

EDREMİT:

09 Eylül Çarşamba: Açık

10 Eylül Perşembe: Az bulutlu

11 Eylül Cuma: Az bulutlu

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAHÇESARAY:

09 Eylül Çarşamba: Açık

10 Eylül Perşembe: Az bulutlu

11 Eylül Cuma: Az bulutlu

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Yağış4-4

BAŞKALE:

09 Eylül Çarşamba: Açık

10 Eylül Perşembe: Az bulutlu

11 Eylül Cuma: Az bulutlu

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇALDIRAN:

09 Eylül Çarşamba: Açık

10 Eylül Perşembe: Az bulutlu

11 Eylül Cuma: Az bulutlu

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇATAK:

09 Eylül Çarşamba: Açık

10 Eylül Perşembe: Az bulutlu

11 Eylül Cuma: Az bulutlu

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ERCİŞ:

09 Eylül Çarşamba: Açık

10 Eylül Perşembe: Az bulutlu

11 Eylül Cuma: Az bulutlu

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GEVAŞ:

09 Eylül Çarşamba: Açık

10 Eylül Perşembe: Az bulutlu

11 Eylül Cuma: Az bulutlu

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜRPINAR:

09 Eylül Çarşamba: Açık

10 Eylül Perşembe: Az bulutlu

11 Eylül Cuma: Az bulutlu

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

MURADİYE:

09 Eylül Çarşamba: Açık

10 Eylül Perşembe: Az bulutlu

11 Eylül Cuma: Az bulutlu

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÖZALP:

09 Eylül Çarşamba: Açık

10 Eylül Perşembe: Az bulutlu

11 Eylül Cuma: Az bulutlu

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

SARAY:

09 Eylül Çarşamba: Açık

10 Eylül Perşembe: Az bulutlu

11 Eylül Cuma: Az bulutlu

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Kaynak: Ramazan Çetin