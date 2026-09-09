Dede mesleğiyle 10 ülkeye ihracat yapıyor

Van’da okul servis ücretleri belli oldu! İşte yeni tarife…

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Van’da okul servis ücretleri belli oldu! İşte yeni tarife…

Meteorolojik verilere göre Van için hafta sonu da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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