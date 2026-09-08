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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması sonucu ambulans, jandarma ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Şehittepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 07 KAE 31 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı.

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