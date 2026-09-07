Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin kültürel miras istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye genelinde müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65 milyon 862 bin 639’a yükseldi. Van’da ise 2024 yılında 276 bin 94 olan müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2025 yılında 308 bin 593’e çıktı.

Türkiye genelinde 2025 yılında müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin yüzde 52,9’u Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 20 milyon 888 bin 733 olurken, bu ziyaretçilerin toplam içerisindeki payı yüzde 31,7 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 10,8 artarak 21 milyon 905 bin 335’e ulaşırken, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzeleri ziyaret edenlerin sayısı yüzde 8,8 azalarak 9 milyon 122 bin 685 oldu.

Van’da ise 2024 yılında 276 bin 94 olan müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2025 yılında 308 bin 593 olarak kaydedildi. Böylece Van’da ziyaretçi sayısı bir yılda 32 bin 499 kişi artarken, artış oranı yüzde 11,8 oldu.

Van’da özel müze bulunmaması nedeniyle ildeki 308 bin 593 ziyaretçinin tamamı Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

TÜİK verilerine göre Van’da toplam 2 müze bulunuyor. Bu müzelerdeki eser sayısı 43 bin 814 olarak kaydedilirken, Van’da 3 ören yeri bulunuyor.

Van, 2025 yılında Türkiye genelinde müze ve ören yerlerinin en fazla ziyaret edildiği 18’inci il oldu.