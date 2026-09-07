2010 yılında hizmete giren kavşakta, 2025 yılının ekim ayında düzenleme çalışması yapılmıştı. Aradan 1 yıl geçmeden Ağustos 2026 itibarıyla aynı noktada yeniden çalışma başlatıldı.

Van’ın en işlek ve yoğun caddelerinden biri olan İpekyolu Caddesi’ndeki çalışmalar, özellikle mesai saatlerinde trafik yoğunluğuna neden oluyor. Kavşakta çalışmalar nedeniyle trafik ışıklarının kullanılmaması, zaman zaman oluşan trafik yoğunluğu sürücüler arasında sıkıntıya yol açıyor.

KAVŞAKTA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

Üst geçidin bulunduğu kavşağın bazı bölümlerinde deformasyonlar meydana geldiği öğrenilirken, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Edinilen bilgilere göre, kavşakta güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Kavşağın kullanım ömrünü uzatmak amacıyla kirişlerde güçlendirme çalışması yapıldığı öğrenildi.

Çalışmalar nedeniyle özellikle Eski Karayolları ve Otogar kavşaklarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor. Kavşağın bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşatırken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması talep ediliyor.

Karayolları-Kale Kavşağı’nda geçtiğimiz yıl, 2025 yılının ekim ayında da çalışma gerçekleştirilmişti. O dönemde kavşak ve üst geçidin bulunduğu alanda asfalt yenileme çalışması yapılırken kavşakta da düzenlemeye gidilmişti. Aradan bir yıl geçmeden aynı noktada yeniden çalışma başlatılması dikkat çekerken, vatandaşlar çalışmanın hızlandırılmasını ve bu sıkıntının biran önce çözülmesini istiyor.