Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında hazırlanan 2026 yılı Ağustos ayı Trafik İstatistik Bülteni yayımlandı. Bültende Türkiye geneli ve illere ilişkin ağustos ayı trafik kazası verileri paylaşıldı.

Açıklanan kaza bültenine göre Türkiye genelinde ağustos ayında 30 bin 428 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde 34 bin 473 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti. Kazalarda 233 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 44 bin 550 kişi yaralandı.

Van'da ise ağustos ayında 226 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Van’da aynı dönemde 274 maddi hasarlı trafik kazası kaydedildi. Van'da ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 402 kişi yaralandı.

Not: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan Trafik İstatistik Bülteni'nde yer alan ölü sayısı, yalnızca trafik kazasının meydana geldiği anda olay yerinde hayatını kaybeden kişileri kapsamaktadır.