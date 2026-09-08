Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla kent genelinde 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye ekipleri, 13 ilçe ve 2 müfrezede 283 personel, 29 araç ve 2 yangın tankeriyle görev yapıyor.

Ağustos ayında 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden İtfaiye Birimine toplam 4 bin 85 ihbar ulaştığı bildirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından bin 174 olayın müdahale gerektirdiği belirlenirken, ekipler 534 yangına müdahale ederek söndürme çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca 12 araç yangınına müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, trafik kazalarına yönelik 41 kurtarma çalışması gerçekleştirirken, bu olaylarda 76 vatandaşın sağ olarak kurtarılmasını sağladı. Ekipler ayrıca farklı nedenlerle mahsur kalan 81 hayvanı kurtardı.

Ağustos ayında yangın ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra 177 farklı itfaiye tedbir görevi gerçekleştiren ekipler, baca temizliği ve benzeri çalışmaları kapsayan 38 merdivenli görevi de tamamladı.

Kent merkezi ve kırsal bölgelerdeki ihbarlara hızlı şekilde müdahale eden ekiplerin olaylara ortalama ulaşma süresi ise 6 dakika 18 saniye olarak gerçekleşti.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, yangın ve diğer acil durumlara etkin şekilde müdahale etmek amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürdüğünü bildirdi.