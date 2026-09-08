Van ile Hakkari arasındaki ulaşımda önemli bir güzergah olan Güzeldere Geçidi, özellikle kış aylarında yaşanan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesimleri arasında yer alıyordu. Güzeldere Tüneli’nin hizmete alınmasıyla birlikte ‘32 virajlar’ olarak bilinen yol kesimi tünel ve bağlantı yollarıyla geçilmeye başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van-Hakkari arasındaki yolun Güzeldere Tüneli ile daha güvenli ve konforlu hale getirildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, paylaşımında, yıllardır 32 virajla anılan ve kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı güzergahın tünel sayesinde daha kısa sürede geçildiğini ifade ederek, “Yıllardır 32 virajla anılan, kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı Van-Hakkari arasındaki yolu Güzeldere Tüneli ile daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Artık vatandaşlarımız bu zorlu güzergahı 40 dakika yerine 6 dakikada, daha güvenli ve rahat bir şekilde geçebiliyor.” dedi.

Güzeldere Tüneli’nin açılışında Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 145,7 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıklamıştı.