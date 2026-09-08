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Van’da okul servis ücretleri belli oldu! İşte yeni tarife…

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Van’da okul servis ücretleri belli oldu! İşte yeni tarife…

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Faruk Berat Akçeşme getirildi.

Kararla birlikte, Mersin İl Kültür Turizm Müdürü Hakan Doğanay görevinden alınırken yerine, Malatya İl Kültür Turizm Müdürü Yener Oba getirildi. Abdullah Oğuz Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğüne, Süleyman Demirtaş ise Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğüne atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bitlis İl Kültür Turizm Müdürlüğüne Osman Fadıl Üner atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığına Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan getirildi.

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