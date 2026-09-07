Okula uyum sürecinin ardından 14 Eylül itibariyle de binlerce öğrenci ve öğretmen ders başı yapacak. Velilerin bir bölümü okul alışverişlerini tamamlarken, bazı veliler ise okulların açılmasını bekliyor.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişlerinin henüz beklenen seviyeye ulaşmadığını belirten kırtasiye esnafı Musa Erörs, sezonun önceki yıllara göre daha durgun başladığını söyledi.

“HAREKETLİLİK HENÜZ OLUŞMADI”

Kırtasiye sezonunun özellikle okulların açılmasının ardından hareketlenmesini beklediklerini ifade eden esnaf Erörs, “Şu anda beklediğimiz yoğunluk oluşmadı. Geçmiş yıllarda ağustos ayının başlarından itibaren kırtasiyelerde ciddi bir hareketlilik başlardı. Bu yıl ise o hareketliliği göremedik.” dedi.

Ekonomik koşulların ve yaz tatilinin sezonu etkilediğini dile getiren Erörs, “Velilerimizin bütçeleri belli. Öncelikle çocuklarının kıyafetini, ayakkabısını, ulaşımını ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Daha sonra ellerinde kalan bütçeye göre kırtasiye alışverişi yapıyorlar.” şeklinde konuştu.

BİR ÖĞRENCİNİN KIRTASİYE MASRAFI 3 BİN 500 TL’YE ULAŞIYOR

Yeni eğitim öğretim yılında bir öğrencinin kırtasiye masrafının ihtiyaçlara göre değiştiğini belirten Erörs, “Bir öğrencinin kırtasiye masrafı 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişebiliyor. Lise öğrencilerinde çanta dahil, orta kalitede ürünlerle yaklaşık 2 bin TL civarında bir masraf çıkıyor. İlkokul öğrencilerinde ise çanta, suluk, beslenme çantası, kalem, silgi, kalemtıraş ve boya gibi ürünlerin sayısı arttığı için rakam daha yukarı çıkıyor.” dedi.

Ürün fiyatları hakkında da bilgi veren esnaf Erörs, “Defterler 35 TL’den başlayıp 150 TL’ye kadar çıkıyor. Kalemlerde 4 TL ile 20 TL arasında fiyatlar var. Sulu, kuru ve pastel boyalar 50 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Suluklarda 50 TL’den başlayıp 1.000 TL’ye kadar çıkan ürünler bulunuyor. Çantalarda ise 500 TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar fiyatlar var.” ifadelerini kullandı.

“BAZI ÜRÜNLER GEÇEN YILA GÖRE DAHA UCUZ”

Kırtasiye ürünlerinin tamamında fiyat artışı olmadığını vurgulayan Musa Erörs, bazı ürünlerde geçen yıla göre düşüş yaşandığını belirtti. Erörs, “Bazı ürünlerimizde fiyatlarında düşüş var. Geçen yıl 70 TL’ye sattığımız bir kuru boya bugün 60 TL olabiliyor. Geçen yıl 75 TL’ye aldığımız bir ürünü bu yıl 61 TL’ye alabiliyoruz. Yani çantalar ve bazı plastik ürünler dışında birçok kırtasiye ürününde ciddi bir artış olmadı, bazı ürünlerde yüzde 10 civarında düşüş yaşandı.” dedi.

“ASIL HAREKETLİLİK OKULLAR AÇILDIKTAN SONRA BAŞLIYOR”

Kırtasiyelerde asıl yoğunluğun okulların açılmasının ardından yaşandığını belirten esnaf Musa Erörs, “Genellikle okullar açıldıktan sonraki ilk 15 günlük süreç bizim için daha hareketli geçiyor. Maaş döneminin de gelmesiyle birlikte veliler alışverişlerini daha rahat yapabiliyor. Bu yıl da okullar açıldıktan sonra bir hareketlilik bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Ekonomik koşullar nedeniyle sezonun bu yıl daha yavaş başladığını dile getiren Kırtasiye esnafı Musa Erörs, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Şu an için bir durgunluk var ama bunun Eylül ayının sonuna doğru daha net ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Çevre illerde de benzer bir durum olduğunu duyuyoruz.

Erzurum, Rize, Malatya, Bingöl, Erzincan, Elazığ, Siirt, Bitlis ve Muş gibi illerde de sezonun çok hareketli başlamadığı yönünde bilgiler geliyor. Biz her bütçeye uygun ürün bulundurmaya çalışıyoruz. Herkesin en pahalı ürünü alması gerekmiyor. Önemli olan öğrencinin ihtiyacını karşılayacak, bütçesine uygun ve mümkün olduğunca kaliteli ürünü tercih etmesi. ”