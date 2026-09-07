Bakan Göktaş’ın Hakkari programı, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan (ESB) Van Havalimanı’na hareketiyle başlayacak. Yaklaşık 1 saat 30 dakikalık uçuşun ardından Van’a ulaşacak olan Göktaş, buradan helikopterle Hakkari’ye geçecek.

Hakkari’de ilk olarak Valiliği ziyaret edecek olan Bakan Göktaş, ardından AK Parti Hakkari İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

Program kapsamında Göktaş, Belediye Toplu Taşıma Servis Alanı’nda düzenlenecek "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Tırı Eğitimi Programı"nın açılış törenine katılacak.

Bakan Göktaş daha sonra Hakkari Öğretmenevi’nde düzenlenecek "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması" programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek.

Göktaş’ın kentteki programının bir diğer önemli ayağını ise Aile Yılı Şenliği oluşturacak. Biçer Mahallesi Medrese Meydanı’nda gerçekleştirilecek şenliğe katılacak olan Bakan Göktaş, ailelere yönelik etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Programın ardından Bakan Göktaş, helikopterle Hakkari’den Van Havalimanı’na hareket edecek. Van’dan Ankara Esenboğa Havalimanı’na gerçekleştireceği uçuşla Hakkari programını tamamlayacak.

Bakan Göktaş’ın Hakkari ziyaretinde kadınların girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, aile yapısının güçlendirilmesi, şehit aileleri ve gazilerle dayanışmanın artırılmasına yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.