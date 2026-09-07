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Aynı gün fizyoterapistler rehberliğinde düzenlenecek hareketli etkinlikler ve "Hareket Yaşını Öğren" uygulamasıyla katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması hedefleniyor.

Etkinliğin ilk gününde gösterilen yoğun ilgi, vatandaşların sağlık bilincine verdiği önemi ortaya koydu. Üç gün süreyle devam edecek program kapsamında, yarın diyetisyen eşliğinde boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirileceği bildirildi.

Cengiz Topel Caddesi üzerindeki parkta kurulan stantta, ilçe sakinlerine tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapılarak kronik rahatsızlıklar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

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