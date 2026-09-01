Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyasyon Onkolojisi Ünitesinin ileri teknoloji cihazlarla güçlendirilmesi kapsamında bir açılış programı düzenlendi. Van ve çevre illerdeki yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet veren Dursun Odabaş Tıp Merkezi, bünyesine kazandırılan ileri teknoloji altyapısı sayesinde kanser hastalarının şehir dışına sevk edilmeden, kendi şehirlerinde ve ailelerinin yanında tedavi olabilmelerine önemli bir imkân sunuyor.

Açılış programında konuşan Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman, kanser tedavisinin cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi farklı disiplinlerin birlikte yürüttüğü bütüncül bir süreç olduğunu belirtti. Üniversite hastanesinin Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet verdiğini ifade eden Prof. Dr. Karaman, radyasyon onkolojisindeki teknolojik altyapının güçlendirilmesiyle kanser tedavisinde önemli bir kapasiteye ulaşıldığını söyledi. Prof. Dr. Karaman, özellikle geçmişte radyoterapi için büyük şehirlere sevk edilmek zorunda kalan hastaların, yeni teknolojik altyapıyla birlikte tedavilerini artık Van'da ve ailelerinin yanında alabilecek olmalarının bölge açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kanser tedavisinde teknolojik altyapının yanı sıra nitelikli insan kaynağının ve ekip çalışmasının da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sorumlu Uzman Tabibi Şefika Dinçer ise radyasyon onkolojisinin yalnızca teknolojik cihazlardan ibaret olmadığını, başarılı bir tedavi sürecinin güçlü bir ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Yeni cihazların hastalara daha nitelikli ve hassas tedavi imkânı sunacağını ifade eden Uzman Tabip Dinçer, gelişmiş teknolojik özellikler sayesinde sağlıklı dokuların daha etkin korunarak tedaviye bağlı yan etkilerin azaltılmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca solunum takibi ve nokta atışı esasına dayanan SBRT/SRS gibi ileri özellikli tedavilerin güvenli bir şekilde uygulanabileceğini belirten Uzman Tabip Dinçer, yeni teknolojik altyapının radyoterapi hizmetlerinin niteliğini ve tedavi seçeneklerini önemli ölçüde geliştireceğini vurguladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyasyon Onkolojisi Ünitesinin ileri teknoloji cihazlarla güçlendirilmesi kapsamında yapılan açılışa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sorumlu Uzman Tabibi Şefika Dinçer ile çok sayıda akademisyen ve sağlık çalışanı katıldı.