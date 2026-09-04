Mardinspor - Vanspor maçı canlı yayınlanacak: Hangi kanalda, saat kaçta?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Zam sonrası motorinin litresinin İstanbul Avrupa Yakası'nda 88.89 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 88.75 TL, Ankara'da 90.02 TL, İzmir'de ise 90.29 TL seviyesine çıktı.

7,76 TL'lik zammın pompaya yansımasıyla birlikte, 50 litrelik bir deponun dolum maliyeti 388 TL arttı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 7,76 TL zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden sürücüleri üzen gelişme resmileşti; motorin fiyatlarına zam geldi ve yeni tarife tabelalara yansıdı.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları küresel piyasaları yeniden hareketlendirirken, faturası araç sahiplerine çıktı.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.