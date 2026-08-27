Van’da Mevlid-i Nebi Haftası kutlanacak. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası, bu yıl “Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” hadisi şerifi temasıyla kutlanacak.

ETKİNLİKLER BUGÜN

Bu kapsamda bugün (27 Ağustos Perşembe) Van Kent Meydanı’nda akşam ve yatsı namazı arasında çeşitli etkinliklerin yer alacağı Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirilecek.

Van İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve Van Filistin’e Destek Platformu tarafından düzenlenecek programa vatandaşlar davet edildi.