25-26 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen faaliyet kapsamında 10 kişilik ekip Horgedim Yaylası'na ulaşırken, zorlu parkurun ardından 7 dağcı Reşko Zirvesi'ne çıkmayı başardı. Tırmanış, Hakkârili dağcı Süleyman Demir'in rehberliğinde gerçekleştirildi. Ankara'dan yola çıkarak Hakkâri'ye ulaşan ekip, Cilo Dağları'nın zorlu coğrafyasında zirve tırmanışı için hazırlıklarını tamamladı.

Horgedim Yaylası'ndan başlayan yürüyüşte yüksek rakım, kayalık geçişler ve sarp arazi koşulları dağcıları zorladı. Uzun süren tırmanışın ardından 7 dağcı, Türkiye'nin önemli yüksek irtifa noktalarından biri olan Reşko Zirvesi'ne ulaşarak 4 bin 135 metrede zirve heyecanı yaşadı.

"Hakkâri'nin dağları büyük bir değer"

Faaliyete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turist Rehberi Haşım Ağca, Hakkâri'nin doğal güzelliklerinin daha fazla tanıtılması gerektiğini belirterek Cilo Dağları'nın doğa ve dağ turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi. Cilo'da gerçekleştirilen tırmanışın yüksek rakım ve zorlu arazi nedeniyle ciddi bir dayanıklılık gerektirdiğini ifade eden Ağca, zirveye ulaşmanın verdiği mutluluğun yaşanan tüm zorlukları geride bıraktığını dile getirdi.

Ağca, Cilo Dağları'nın yalnızca profesyonel dağcılar için değil, doğayı keşfetmek isteyenler açısından da önemli bir destinasyon olduğunu belirterek, bölgenin doğal güzelliklerinin korunarak tanıtılması gerektiğini vurguladı. Cilo Dağları'nın yüksek zirveleri, vadileri, yaylaları ve doğal yapısıyla Hakkâri'nin önemli değerleri arasında bulunduğunu belirten Ağca, bölgenin doğa turizmi açısından daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara'dan Hakkâri'ye gelen ekibin Reşko Zirvesi'ne gerçekleştirdiği tırmanışın, kentin yüksek dağlarının dağcılık ve doğa turizmi açısından taşıdığı potansiyeli bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi. Faaliyet, 4 bin 135 metrelik Reşko Zirvesi'nde tamamlanırken, dağcılar Cilo'nun eşsiz manzarası eşliğinde zirve başarısını kutladı.