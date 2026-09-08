Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında hazırlanan 2026 yılı Trafik İstatistik Bülteni yayımlandı. Bültende Türkiye geneli ve illerin yılın ilk sekiz ayına ilişkin trafik kazası verilerine yer verildi.

Bültende yer alan verilere göre Türkiye genelinde ocak-ağustos döneminde 191 bin 843 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde 265 bin 973 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti. Türkiye genelinde yılın ilk 8 ayında meydana gelen trafik kazalarında bin 430 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 272 bin 207 kişi yaralandı.

Van’da ise aynı dönemde bin 226 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Van’da bin 760 maddi hasarlı trafik kazası da kayıtlara geçti. Van’da yılın ilk 8 ayında meydana gelen kazalarda 12 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 bin 108 kişi yaralandı.

Not: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın yayımladığı bültende yer alan ölü sayısı, yalnızca trafik kazasının meydana geldiği anda olay yerinde hayatını kaybeden kişileri kapsıyor.