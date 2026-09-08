Van TSO ile Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği (UMBA) arasında Erivan’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiriyi değerlendiren Van OSB Başkanı Memet Aslan, Van TSO Başkanı Necdet Takva ve beraberindeki heyeti tebrik ederek sürece tam destek verdiklerini açıkladı.

"Necdet Takva vizyoner bir adım atmıştır"

Erivan ziyaretinin sadece bir iş seyahati değil, bölgesel kalkınma adına stratejik bir hamle olduğunu belirten Memet Aslan, "Van Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanı Necdet Takva ve heyetinin Erivan’da gerçekleştirdiği temaslar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve ekonomik iş birliğinin temellerinin atılması açısından son derece kıymetlidir. Van TSO’nun ortaya koyduğu bu vizyoner yaklaşım, sınırların ve siyasi farklılıkların ötesinde ticaretin ve ortak menfaatlerin birleştirici gücünü bir kez daha göstermiştir. Bu başarılı organizasyon ve cesur hamle için Necdet Takva’yı ve Van TSO heyetini yürekten kutluyorum" dedi.

"Van, Kafkasya’nın doğal ticaret ve lojistik köprüsüdür"

Erivan deklarasyonunda yer alan başlıkların Van sanayisi ve iş dünyası için de büyük fırsatlar barındırdığını ifade eden Aslan, "Ortak bildiride de vurgulandığı üzere, Van’ımız Türkiye ile Kafkasya arasında doğal bir ticaret ve lojistik köprüsü olma potansiyeline sahiptir. Sınır kapılarının açılması; sanayiden turizme, tarımdan tekstile ve lojistiğe kadar birçok sektörde kente büyük bir dinamizm kazandıracaktır. Karşılıklı ticaretin artması ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, sadece Van ve Erivan’ın değil, tüm bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Sınır kapılarının açılması bölgesel barış ve refahı güçlendirecektir"

Ticaretin halklar ve ülkeler arasındaki güveni pekiştiren en güçlü unsur olduğuna dikkat çeken Van OSB Başkanı Memet Aslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ticaret, karşılıklı güveni inşa eden ve ekonomileri birbirine bağlayan en sağlam köprüdür. Sınır kapılarının açılması ve B2B görüşmelerinin kalıcı hale getirilmesi, Güney Kafkasya’da bölgesel barışa, istikrara ve refaha hizmet edecektir. Van sanayicileri ve iş dünyası olarak; Van TSO Başkanı Necdet Takva’nın öncülük ettiği bu normalleşme ve ekonomik iş birliği sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Üretim, ihracat ve istihdam odaklı her türlü adımda Van TSO ile omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."