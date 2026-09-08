Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda yıkım çalışmaları sürüyor. 2011 yılında meydana gelen depremde hasar gören ve daha sonra gerçekleştirilen güçlendirme ve düzenlemelerle kullanılmaya devam edilen Van Atatürk Şehir Stadı, Temmuz ayı itibarıyla vatandaşların kullanımına kapatılmıştı.

Yıkım kararının alınmasının ve ihale sürecinin tamamlanmasının ardından statta yıkım çalışmalarına başlandı.

AĞUSTOS AYINDA YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Van Atatürk Şehir Stadı’ndaki yıkım çalışmaları ağustos ayının sonlarına doğru başladı. Çalışmaların yaklaşık 45 gün içerisinde tamamlanması planlanırken, yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Cengiz İcat, çalışmaların belirlenen süreden daha erken tamamlanacağını söyledi.

Wanhaber’e konuşan Cengiz İcat, statta tribünlerin söküm çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Tribünlerden birinin söküm işlemlerini tamamladık. Şu an direklerde çalışmamız var. Yukarıdaki lambaları da söküyoruz. Arka tribünü komple söktük ve aşağı indirdik. Kale arkası tribününde de çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

“45 GÜNLÜK SÜREDEN DAHA ERKEN TESLİM EDECEĞİZ”

Çalışmalar için kendilerine 45 günlük süre verildiğini belirten İcat, yıkımın bu süreden daha erken tamamlanacağını ifade ederek, “Ortalama 20 gün ile 1 ay arasında komple aşağıya dökmüş olacağız. Bize verilen 45 günlük süreden daha erken teslim edeceğiz.” diye konuştu.

“YIKIM ÇALIŞMALARINI 20 KİŞİLİK EKİPLE SÜRDÜRÜYORUZ”

Statta yaklaşık 20 kişilik ekibin çalıştığını belirten İcat, söküm işlemleri tamamlanmadan iş makinelerinin tam kapasiteyle kullanılamadığını da söyledi. Firma yetkilisi İcat, “Şu an bir iş makinemiz çalışıyor. Sadece betondan oluşmadığı için meşakkatli iş. Bütün sökümleri yaptıktan sonra yıkıma geçeceğiz. Demir ve çelik aksamlarda söküm çalışmaları devam ediyor.” dedi.

SADECE YIKIM ÇALIŞMALARI FİRMAYA AİT

Sadece yıkım işlemiyle ilgilendiklerini belirten İcat, “İnşallah yıkım çalışmalarını sorunsuz tamamlayacağız. Bizim işimiz sadece yıkımla ilgili” ifadelerini kullandı.

YENİ STADYUM PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Van Atatürk Şehir Stadı’nın yıkılmasının ardından yeni stadyum projesi kapsamında çalışmalar başlayacak. “Yaşayan stat” konseptiyle hayata geçirilmesi planlanan yeni projenin tamamlanmasıyla Van’ın modern ve kapsamlı bir spor tesisine kavuşması planlanıyor.