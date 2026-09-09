Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 tarihli İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,33 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,92 yükseldi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,13 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,51 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 28,37, AYLIK YÜZDE 1,08 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,08 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,37 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,21 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,34 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,19 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 28,19 ARTTI, AYLIK YÜZDE 1,38 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,38 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,19 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,49 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,15 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,65 arttı.