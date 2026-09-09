Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliğinin daveti üzerine 2-5 Eylül tarihlerinde Erivan’a gerçekleştirilen çalışma programının değerlendirme toplantısı, Van TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda program kapsamında gerçekleştirilen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Ermenistan-Türkiye İş Konferansı ile Ermenistan-Türkiye Ekonomik İşbirliği ve Sonraki Adımlar Paneli’ne katıldıklarını söyledi.

Van TSO olarak Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği ile iş birliği protokolü imzaladıklarını belirten Takva, "Bu tarihi bir protokoldür, önemli bir belgedir. B2B dediğimiz ikili iş görüşmelerini gerçekleştirdik. Ermenistan Üreticiler Expo 2026 Fuarı’na katıldık. Çok sayıda program kapsamında Ermeni iş dünyası ile görüşmeler gerçekleştirdik, karşılıklı ticaret ve yatırım imkânlarını değerlendirme fırsatı bulduk" diye konuştu.

"İş dünyaları arasında karşılıklı ilgi ve iş yapma isteği çok üst düzeyde"

Erivan’da iş dünyaları arasındaki karşılıklı ilgi ve iş yapma isteğinin üst düzeyde olduğunu gördüklerini ifade eden Takva, "İnsanlar birbirini tanımak, ticaret yapmak, yatırım yapmak ve yeni pazarlar oluşturmak istiyorlar. Tabii Ermenistan’ın da birtakım uluslararası çıkmazları var. Dolayısıyla hem ülkemizin hem de komşumuz olan ülkelerin çıkarlarını ön plana çıkaracak iş birlikleri konusunda bir yaklaşım içerisinde olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan bu iradeyi somut sonuçlara dönüştürmek"

Takva, sınır kapılarının açılması ve ulaşımın kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekerek, "Bize göre artık önemli olan bu iradeyi somut sonuçlara dönüştürmektir. Bunun için sınır kapılarının açılması, ulaşımın kolaylaştırılması ve iş insanlarının karşılıklı hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılması gerçekten çok büyük önem arz ediyor" dedi.

Sınır kapılarının yalnızca insanların geçiş yaptığı noktalar olmadığını vurgulayan Takva, "Aynı zamanda ticaretin, yatırımın, turizmin ve ekonomik ilişkilerin de kapısı olduğu gerçeğini mutlaka hepimizin bilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Van bölgesel ticaret ağının merkezlerinden biri olabilir"

Van’ın konumu itibarıyla önemli bir fırsata sahip olduğunu belirten Takva, "İran’a, Ermenistan’a, Irak’a ve Kafkasya’ya uzanan bir coğrafyanın merkezinde bulunuyoruz. Biz Van’ın sadece kendi sınırları içerisinde ekonomik faaliyet yürüten bir şehir değil, Erivan’dan Tebriz’e, Erbil’den Kafkasya’ya uzanan bölgesel ticaret ağının merkezlerinden biri olmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erivan programının ardından B2B görüşmelerine devam edeceklerini belirten Takva, sektör bazlı karşılıklı iş birlikleri oluşturmayı, yatırım ve ticaret fırsatlarını somutlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Ticaret, toplumlar arasında güven oluşturan önemli bir araçtır"

Ticaretin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını dile getiren Takva, özellikle Türkiye-Ermenistan ilişkileri açısından ekonomik ilişkilerin toplumlar arasındaki güvenin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Takva, "Özellikle söz konusu Ermenistan ilişkileri olunca ticaret, aynı zamanda toplumlar arasında güven oluşturan, insanları birbirine yaklaştıran ve normalleşmeyi güçlendiren önemli bir araçtır. Van TSO olarak bu sürecin içerisinde olmaya, sorumluluk almaya, iş dünyalarının birbirine daha fazla yaklaşması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.