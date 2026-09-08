Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de 6. hafta maçları tamamlandı. Zorlu ve çekişmeli maçlara sahne olan hafta sonunda Batman Petrol Spor A.Ş. 16 puanla liderliğini sürdürürken, Bursaspor 15 puanla lideri takip etti ve 2. sırada yer aldı. Haftayı galibiyetle kapatan Metro Holding Kayserispor da 13 puanla 3. sıraya yükseldi.
EN FARKLI GALİBİYET BANDIRMA SPOR’DAN
Haftanın en farklı galibiyetine imza atan takım Bandırma Spor oldu. Bandırma Spor, ligde henüz puanla tanışamayan Boluspor’u konuk etti ve rakibini 6 – 0 mağlup etti.
Ligde 6. haftanın en gollü maçı ise Batman Petrol Spor A.Ş. ile Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. arasında oynandı. Batman Petrol Spor A.Ş. rakibini 4 – 3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
VANSPOR HAFTAYI 1 PUANLA TAMAMLADI
Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü ise haftayı 1 puanla kapattı. Deplasmanda Muğlaspor Kulübü ile karşılaşan ve iyi bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, son dakika yediği golle üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2 – 2 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte puanını 5’e yükselten Van Spor Futbol Kulübü, puan tablosunda da 1 basamak yükseldi ve 15. sıraya yerleşti.
HAFTANIN SONUÇLARI
Trendyol 1. Lig’de 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;
Bandırma Spor 6 - 0 Boluspor
Keçtaş Ankara Keçiörengücü 3 - 0 Sms Grup Sarıyer
Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. 1 - 0 Eminevim Ümraniyespor
Antalyaspor A.Ş. 1 - 2 Ekenler Beton Sivasspor
Batman Petrol Spor A.Ş. 4 - 3 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş.
Muğlaspor Kulübü 2 - 2 Van Spor Futbol Kulübü
İstanbulspor A.Ş. 1 - 2 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü
Turka Esenler Erokspor 0 - 3 Metro Holding Kayserispor
Manisa Futbol Kulübü 1 - 2 Bursaspor
Mardin 1969 Spor 1 - 0 Bodrum FK